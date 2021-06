France-Portugal : le match vu d'un village du Bas-Rhin

À Altendstadt (Bas-Rhin), tout avait très bien commencé : une soirée sous les meilleurs auspices. Les jeunes espoirs tricolores sont déjà à l'entraînement, chauffés à blanc et prêts à mouiller le maillot. Au coup d'envoi, l'espoir est au rendez-vous. L'enthousiasme des supporters est à son comble avec une Marseillaise entonnée avec ferveur. Au fil de la rencontre, les visages se tendent jusqu'à cette 27e minute et ce penalty terrible pour les nerfs. "Là, c'est une mauvaise surprise, mais je crois en eux", confie l'un des supporters. "On va les avoir", lance un autre. Ne jamais baisser les bras face à l'adversité. La libération et l'égalisation arrivent finalement en toute fin de première période. Les supporters exultent. Après la mi-temps, l'ambiance monte encore d'un cran avec le deuxième but pour l'équipe de France. Les habitants du petit village sont sur les toits du monde.