France-Portugal : les pronostics des Marseillais

Marseille est la ville du football. Alors ce mercredi matin, difficile de ne pas donner de la voix aux terrasses des cafés. "Je serai derrière les Bleus pour regarder ce match historique", clame une supportrice. En terrasse ou à la maison, chacun son plan. Et si certains ne pourront pas suivre le match, c’est un peu à contrecœur. "France-Portugal", l’affiche fait rêver. L’Équipe de France est déjà mathématiquement qualifiée pour le prochain tour, mais la plupart des supporters n’attendent qu’une chose : "Normalement ils doivent gagner" ; "on est champion du monde, il faut montrer qu’on est les meilleurs". Mais avant d’être champions, le parcours sera difficile, alors d’autres prennent garde à ne pas trop s’enflammer : "Les Portugais sont durs à battre" ; "on se demande s’il ne faudrait pas un petit match nul entre les deux équipes pour basculer du côté du tableau et éviter la Belgique". À Marseille, un match de foot, c’est déjà une fête. Aucun doute, néanmoins, elle sera encore plus belle en cas de victoire.