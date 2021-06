France-Portugal : quels scénarios s'offrent aux Bleus ?

Face au Portugal ce mercredi soir, les Bleus se doivent de gagner même si les huitièmes de finale sont déjà assurées. En effet, c'est toute la suite de la compétition qui en dépend. On peut envisager trois scénarios pour ce soir. Si les Bleus gagnent le match, la France sera classée première dans son groupe. Elle affrontera donc soit la Suisse soit l'Ukraine. Les deux équipes sont à la portée des Bleus. Un match qui se jouera à Bucarest. Par la suite, si on fait match nul et que dans le même temps, l'Allemagne bat la Hongrie, nous serons deuxième du groupe. Ce qui implique un défi un peu plus relevé car nous devrions aller défier l'Angleterre chez eux, à Londres. Toutefois, la situation peut être encore plus compliquée si les Bleus perdent. La France terminera dans ce cas troisième. Et là, l'équipe jouera soit contre les Pays-Bas, soit contre la Belgique. Remarquons que ce sont deux équipes qui ont toujours tout remporté depuis le début de ce championnat d'Europe.