France : Le procès de Georges Tron, ancien secrétaire d'Etat est ouvert

Georges Tron, l'ancien secrétaire d'Etat a été accusé de viols et d'agressions sexuelles par deux de ses anciennes employées de sa mairie à Draveil, dans l'Essonne. Son procès vient de débuter aux assises de Seine-Saint-Denis. Il continue de démentir cette accusation et dénonce par la même occasion un complot politique contre lui.