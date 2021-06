France-Suisse : les dernières images de la préparation des Bleus

Depuis leur arrivée à Bucarest, en Roumanie, les Bleus ont été discrets. L'objectif était de récupérer des efforts des trois premiers matchs. Au programme du stretching, des étirements, pas forcément réjouissant pour tout le monde. Puis, on a retrouvé les Bleus à la piscine de leur hôtel. L'ambiance est studieuse au premier abord, mais très vite, des sourires apparaissent. Les Bleus sont heureux de vivre ensemble. Ça s'est vu ce week-end, jusque sur la pelouse du stade d'entraînement. Bonne nouvelle : Kylian Mbappé qui n'a toujours pas marqué dans cet Euro l'a fait face à ses collègues. Un but célébré comme il se doit, mais devant des tribunes vides. On attend évidemment la même chose en public ce lundi soir face à la Suisse dans le stade national que les Bleus ont découvert dimanche soir. Cette fois, ils ont clairement accéléré la cadence. Et visiblement, ils sont prêts malgré les petits caprices du ciel. Mais la pluie ne devrait pas s'inviter ce soir sur la capitale roumaine. La météo prévoit un ciel dégagé et 27 °C.