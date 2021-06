France-Suisse : quelle ambiance à Bucarest ?

À Bucarest (Roumanie), l'Équipe de France disputera son huitième de finale contre la Suisse ce lundi soir à 21 heures. Près de 1 700 supporters des Bleus seront présents dans le stade. C'est cinq fois moins que lors du précédent match. Les supporters qui sont venus à Bucarest ont dû affronter toutes les peines du monde à cause des différentes restrictions sanitaires. Heureusement, ils vont bénéficier de l'appui et du soutien du public roumain. Ce soir, ce dernier sera largement acquis à la cause des Bleus. D'ailleurs, la Roumanie est un pays francophone et francophile. Quelques Bucarestois ont pu témoigner leur soutien pour les Bleus : "L'Équipe de France de football est vraiment une grande équipe de football du monde", "Je t'aime Kylian Mbappé", "Allez les Bleus !".