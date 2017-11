France : Y a-t-il un vrai divorce entre l’État et les élus locaux ?

Les maires sont en colère contre l’État et sa politique pour les collectivités territoriales. A l'occasion du 100ème congrès des maires, l'exécutif tente de les rassurer. Un des sujets les plus délicats pour Emmanuel Macron. Explications de Christophe Jakubyszyn, chef du service politique de TF1. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.