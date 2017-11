France : Y aura-t-il du foie gras cette année pour les fêtes ?

La grippe aviaire a été virulente cette année pour les producteurs de foie gras. En effet, toute la filière a subi six mois d'arrêt. Malgré cela, ce met incontournable sera disponible à Noël mais un peu plus cher sur les étals. Les consommateurs sont toutefois prêts à payer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.