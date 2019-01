Le Franchet, un hameau qui défie le temps en hiver

Entre Tignes et Val-d'Isère se trouve le Franchet, un petit hameau isolé en pleine nature. Depuis le XVIIème siècle, Saint-Bernard, le patron des montagnards, veille sur le village. Ils sont cinq habitants à vivre à l'année et le plus jeune d'entre eux a 29 ans. Tous sont tombés sous le charme de ce site paisible et authentique. Découvrez en images le mode de vie de ces amoureux de la montagne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.