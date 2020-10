Francis Cabrel, numéro un des ventes avec son nouvel album

Francis Cabrel n'a pas donné de concert depuis deux ans. Quand ses fans découvrent son nouvel album, qui vient de sortir, "A l'aube revenant", le chanteur est stressé. "Je suis ému, inquiet, j'espère que je ne les ai pas ennuyé", a-t-il affirmé. Finalement, c'est un soulagement : le public est conquis. Un morceau les a particulièrement touchés : "Te ressembler". D'ordinaire pudique, Francis Cabrel rend hommage à son père, ouvrier, qui a travaillé sans relâche pour sa famille. Des paroles qui vont droit au cœur de certains, dont Michel, qui a aussi perdu son père. Au fil des années, l'artiste n'a pas cessé de jouer avec les mots. Mais cette fois, il a choisi l'occitan pour montrer son attachement à son village, Astaffort (Lot-et-Garonne), qu'il n'a jamais quitté. Pour lui, c'est le plus bel endroit qu'il n'a jamais visité. Son treizième album est donc à découvrir avant de le retrouver, peut-être sur scène, le 12 décembre à Paris.