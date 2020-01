Franck Dubosc cartonne avec son nouveau spectacle "Fifty Fifty"

La tournée de Franck Dubosc rencontre un franc succès avec son nouveau spectacle "Fifty Fifty", dans lequel il fait le point sur sa vie d'artiste et sur son expérience de jeune papa. Il y parle aussi d'amour, de sa famille et de son métier. Ne ratez pas sa retransmission en direct ce soir sur TMC à partir de 21h15, de la salle Pleyel, à Paris. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.