Franck Thilliez livre ses secrets d'écriture

L'ancien ingénieur devenu écrivain se prépare à attraper le lecteur dans la toile de son imagination. Il observe les forces de l'ordre, il se glisse aux côtés des experts dans les coulisses de la science, de la médecine légale et de la justice. Sa règle : toujours partir de la réalité pour mieux jouer avec les nerfs de ses fans et semer ses cadavres au bon endroit. Le savoir-faire de Franck Thilliez est redoutable. Une mécanique bien huilée grâce à un intense travail de repérage et de documentation. Sa marque de fabrique : une intrigue tendue, angoissante, une plongée au cœur du mal, servie par une structure virtuose. Main tranchée, personnage martyrisé, Franck Thilliez met à rude épreuve son lecteur qui chemine entre révulsion et fascination. Le maître du thriller cherche actuellement un nouveau scénario. D'emblée, nous voilà plongés dans les entrailles de la ville d'Arras, à douze mètres de profondeur. Une sombre histoire de cadavres mutilés a déjà germé dans l'imagination du romancier. La peur, c'est son carburant. Il aime la transmettre à ses bouquineurs qui en redemandent. Les ventes de l'écrivain sont spectaculaires. Un roman par an, 150 000 exemplaires chaque fois. TF1 | Reportage C. Hemery, G. Delobette, M. Delbecque