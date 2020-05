François Lenglet : "L'État voudrait qu'on achète des voitures neuves pour l'emploi, mais qu'on les laisse au garage"

François Lenglet a remarqué que la politique pour l'automobile est contradictoire. Dans la situation actuelle, l'État nous incite à acheter des voitures neuves pour sauver l'emploi. Pourtant, tout a été fait pour nous empêcher de nous en servir, à l'instar du manque de stationnement et des taxes sur le carburant. Le journaliste a également constaté une incohérence vis-à-vis des constructeurs. En quoi cela consiste-t-il ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.