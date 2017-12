François Maquaire, un créateur de camions miniatures

Les enfants et les collectionneurs raffolent des mini-voitures et c'est tout un art de savoir les fabriquer. Entre l'Alsace et la Lorraine, François Maquaire, le concepteur de ces modèles réduits, enquête d'abord sur de vrais modèles en grand format. A chaque nouveau projet, il doit trouver un modèle d'époque pour en faire son portrait-robot. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.