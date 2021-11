François Morel, le maître des appeaux

Son souffle à lui, c'est le chant des oiseaux, tantôt à la mésange, tantôt au hibou. François Morel parle couramment une centaine de langues mystérieuses. "Il y a l'oiseau qu'on ne voit pas et on sait qu'il est là. Et quand on lui parle, il répond", explique-t-il. Une conversation entre l'Homme et les oiseaux rendue possible grâce à ces petits traducteurs en bois fabriqués par François : les appeaux. Sa passion sonore naît au cœur de l'enfance, à la croisée des chemins avec un chasseur venu tuer des grives. "J'avais cinq ou six ans et cela ne m'a vraiment pas plu. Puis il m'a dit : regarde c'est avec ça que je les attire. Il m'a donné un truc en cuir, qui était un appeau. Ça a commencé comme ça et je n'ai pas arrêté", raconte-t-il. Mais jamais un appeau de François ne trompera l'oiseau pour lui faire rencontrer un fusil. Ces petits pipeaux, comme il les appelle, attirent les oiseaux, mais aussi désormais les scientifiques. Avec les années, François approche de la perfection. De son atelier caché dans un petit village de la Drôme, il a conquis le monde avec ses petits chefs d'œuvre. Ces oiseaux de bois sont devenus, eux aussi, migrateurs.