Françoise Bourdin : les secrets d’une auteure à succès

La femme qui nous accueille dans sa maison de Normandie est une solitaire, une discrète que personne ne reconnaît dans la rue. Et pourtant, avec plus de quinze millions de livres écoulés depuis ses débuts, Françoise Bourdin, romancière de 69 ans, est l'une des plus grandes vendeuses de livres du pays. "La Normandie m'inspire parce que c'est une belle région", confie-t-elle. François Bourdin se lève à l'aube, écrit et lit beaucoup. Elle préfère se tenir à l'abri d'un monde littéraire qui l'a souvent snobée. Les critiques ne lui ont jamais accordé un seul prix. "Le meilleur prix qu'on puisse avoir, c'est quand on s'aperçoit qu'on a vendu des millions de livres à des gens qu'on a rendu heureux", déclare-t-elle toutefois. Elle a ainsi choisi de vivre dans son univers clos, avec ses souvenirs, ses lectures et ses objets. La romancière vient de publier son 49e roman, toujours des histoires d'amour, des sagas familiales qui finissent bien en général. Et déjà, elle s'attelle au prochain, son 50e. TF1 | Reportage C. Hémery, X. Thoby