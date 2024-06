Mort de Françoise Hardy : une inspiratrice et icône si discrète

Minijupe, bottines en vinyle, frange nette coupée sur cheveux lisses, son style tranche et va bientôt s'imposer comme la silhouette d'une génération. Même si, au tout début, on ne lui prête pas beaucoup d'avenir. Son petit ami nourrit pourtant un tout autre regard. A la manœuvre de ce début de carrière, le photographe Jean-Marie Périer a décelé le potentiel. Ses apparitions sont donc autant de défilés pour Courrèges, Dior, Saint-Laurent ou Paco Rabanne, qui lui façonne des tenues tout métal. L'incarnation de la modernité, doublée d'un regard de mélancolie qui séduit partout, provoquant même des émeutes en Afrique du Sud et à Johannesburg. Ses premiers fans s'appellent Bob Dylan, Mick Jagger et David Bowie. Une muse parfaite qui n'a pas besoin qu'on lui écrive ou compose des chansons puisqu'à l'époque, c'est l'une des rares chanteuses à s'en charger elle-même. Elle s'attache même les mots du Prix Nobel de littérature Patrick Modiano. Une figure qui a continué d'inspirer une nouvelle génération. Dans les années 80, un jeune auteur,Étienne Daho, lui propose un duo. TF1 | Reportage F. Leenknegt, N. Murviedro