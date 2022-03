Francophonie : ces Américains qui parlent français

Le brouhaha des couloirs d'école se passe très bien de traduction. Une fois en classe, plus de doute pour ces petits Américains, la cloche sonne le moment où l'anglais doit laisser place au français. L'école française du Maine offre une immersion totale à ses élèves. La plupart sont Américains, mais n'auront pourtant aucun cours d'anglais avant d'atteindre le CE1. Et il faut bien ça pour absorber une spécialité française un peu indigeste : la grammaire. L'objectif étant de donner le goût de la langue et de la culture française aux jeunes générations et ainsi, maintenir la tradition francophone du Maine. Pour comprendre pourquoi les grands-parents parlent français, il faut remonter le temps et un peu plus au Nord. Le Québec est tout proche et au XIXe siècle, c'est de là que des milliers de francophones viennent chercher du travail dans les usines textiles du Maine. Aujourd'hui, certaines ont fermé, mais les descendants sont restés et continuent à raconter leur histoire en français. Dans le Maine, l'héritage français reste une fierté. Dans ce restaurant par exemple, l’atmosphère est très parisienne. TF1 | Reportage M. Derrien, J. Asher