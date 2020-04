Fraude au chômage partiel : le gouvernement renforce les sanctions

En cette période de confinement, de nombreuses entreprises ont déclaré une cessation d'activité et mis leurs employés au chômage partiel. Pourtant, certains employeurs demandent à ces derniers de télétravailler à temps plein. Une pratique frauduleuse passible de lourdes sanctions, notamment le remboursement des sommes versées par l'État au titre du chômage partiel. Pour les cas les plus graves, une peine de prison ainsi que des amendes pénales sont prévues.