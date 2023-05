Fraude au faux conseiller bancaire : un remboursement possible ? Le 13H à vos côtés

La fraude au faux conseiller bancaire est redoutable. C'est ce qui est arrivé à Murielle. Comment ça marche ? L'escroc vous appelle en utilisant la technique dite du "spoofing". Vous verrez apparaître le numéro de votre banque ou du service client. Il se présente comme un conseiller bancaire ou un membre du service des fraudes de votre banque, et il connaît vos noms et prénoms, votre adresse et même votre numéro de carte bancaire et votre cryptogramme, comme c'est le cas de Murielle. Ici, le but est de vous mettre en confiance. Que peut demander ce faux conseiller bancaire ? En général, il vous dit que des opérations frauduleuses ont lieu sur votre compte et qu'il faut faire rapidement opposition. Il vous demande d'aller sur votre application de banque ou alors, vous recevez même une notification de cette application qui vous demande de valider une opération par SMS, reconnaissance faciale ou digitale. Vous le faites en toute confiance, mais en fait, vous validez un paiement alors que vous pensez faire opposition. Murielle demande si la banque peut lui rembourser. La réponse est non. Jusqu'à maintenant, les banques refusent de rembourser, car elles considèrent qu'à partir du moment où vous avez rentré un code, un SMS ou une reconnaissance faciale, vous avez commis ce qu'elles appellent une "négligence grave". Ce qui empêche les remboursements. T. Coiffier