Fraude bancaire : si difficile de se faire rembourser

Marie Faivre se sent doublement flouée. Le 3 mai dernier, un homme l'appelle, il se fait passer pour son conseiller bancaire. Celui-ci la met en garde sur des achats effectués dans des magasins parisiens. Montant des dépenses : 795 euros, plus de la moitié de son salaire. Elle lui affirme alors n'avoir jamais dépensé une telle somme et qu'il s'agit donc d'une escroquerie. Le pseudo conseiller lui dit qu'elle peut bloquer la transaction grâce à son application bancaire. Ce qu'elle fait immédiatement. Après avoir signalé l'escroquerie à sa banque et prouvé sa bonne foi, Marie Faivre s'attend à être remboursée. Mais sans succès. "J'ai l'impression d'être une voleuse pour ma banque. Elle m'accuse d'avoir fait cet achat alors que je jure solennellement que ce n'est pas moi", confie-t-elle. La loi impose pourtant aux banques de rembourser les victimes. Les plaintes de consommateurs sont en forte augmentation, mais les banques se réfugient souvent derrière les exemptions pour ne pas indemniser leurs clients. TF1 | Reportage H. Dreyfus, N. Robertson