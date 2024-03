Fraude fiscale : pourquoi les contrôles rapportent plus d'argent que jamais ?

L’État traque les fraudeurs, et ça rapporte un peu plus chaque année. En tout cas, c'est déjà bien plus que les années précédentes, 15,2 milliards d'euros qui ne s'échapperont pas, c'est 3,5 milliards de plus qu'en 2019. Ce bilan s'explique d'abord par une augmentation de 25% des contrôles sur les plus hauts revenus. L'administration bénéficie aussi de moyens technologiques plus efficaces. Elle peut par exemple comparer les trains de vie affichés sur les réseaux sociaux à vos déclarations. L'administration s'appuie aussi sur les 280 nouveaux agents dédiés à la lutte contre la fraude fiscale recrutés l'année dernière. En tout, ils seront 1 500 de plus d'ici 2027. Mais rassurez-vous, le droit à l'erreur vous protège si vous vous trompez de bonne foi en remplissant votre déclaration d'impôt. Dans ce cas, il n'y aura pas de sanctions, vous devrez simplement régulariser votre situation et payer des indemnités de retard. TF1 | Reportage L. Attal, C. Buisine, O. Stammbach