Fraude : il sera plus dur d’échapper au fisc

Impossible de tomber dessus par hasard. Pour trouver ce service des impôts un peu particulier, il faut traverser ce petit jardin en banlieue parisienne. C'est ici, à l'abri des regards, que se trouve la Direction nationale des enquêtes fiscales. Pour la première fois, ces agents nous ouvrent leurs portes. Ce sont 400 hommes et femmes qui luttent contre les fraudes fiscales les plus graves, qu'elles concernent les entreprises ou les personnes physiques. Notons que les fraudes les plus graves sont celles supérieures à 100 000 euros. Pour les détecter, les agents épluchent les déclarations fiscales, mais également toutes les informations qu'on trouve sur Internet et les réseaux sociaux. Illustration avec le cas d'une influenceuse : pour ne pas payer d'impôts dans l'Hexagone, elle prétendait déménager à Dubaï. Mais dans une vidéo sur Internet, elle affirmait qu'elle vivait toujours à Paris. Le gouvernement veut renforcer les contrôles, avec le recrutement de 1 500 agents. De nouvelles sanctions pourraient frapper les fraudeurs, comme des travaux d'intérêt général, ainsi que des peines d'indignité fiscale et civique. TF1 | Reportage L. Zajdela, J.Y Mey, F. Jolfre