Frayeur en Corse : un pont emporté en pleine nuit

Ce dimanche matin, c'est l'effervescence à Corte, après une nuit très agitée. À 4h30, ce pont a cédé sous la force du courant. Jean-François habite juste à côté. Il a tout entendu. "L'eau dévalait avec beaucoup de bruits. C'était un bruit très fort, beaucoup plus que ceux qu'on avait l'habitude d'entendre. C'était exceptionnel", a-t-il affirmé. Ce pont, c'était le seul accès à la ville en voiture. Désormais, les habitants ne peuvent y accéder qu'à pied, par ce petit chemin, pour l'heure encore inondé. Les gendarmes et les sapeurs-pompiers sont en train d'installer une tyrolienne pour pouvoir apporter de l'eau et de la nourriture à une vingtaine d'habitants coincés dans un hameau. "On a déclenché tous les moyens nécessaires pour s'assurer que la vingtaine d'habitants qui résident à l'année sur le secteur soient en sécurité. Il n'y a pas de blessé, pas de victime", a expliqué Xavier Poli, maire DVD de Corte. Devant l'émotion suscitée, le préfet de Haute-Corse est venu constater les dégâts. Il promet la rapide reconstruction du pont. TF1 | Reportage E. Rouillon, N. Wallon