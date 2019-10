Frédéric François au Grand Rex pour ses 50 ans de carrière

C'est devant un public conquis que Frédéric François a chanté ses plus grands tubes au Grand Rex, à Paris. Avec plus de 40 millions de disques vendus et 85 disques d'or, le "chanteur de l'amour" connaît un succès depuis cinq décennies. Sa réussite, il le doit surtout à ses parents. "J'ai beaucoup d'admirations pour ce couple", s'est confié l'artiste. Il doit aussi sa carrière à son public dont la complicité est sans faille. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.