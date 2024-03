Frédéric Mitterrand : 40 ans d'histoires avec les Français

Le "bonsoir" de Frédéric Mitterrand a résonné à la télévision pendant plus de 20 ans comme une signature. Il l’a d’ailleurs expliqué face à Béatrice Schonberg : "Je ne sais pas ce qu’est ce bonsoir, parce que, finalement, moi, j’ai dit bonsoir normalement". Frédéric Mitterrand, son image reste indissociable du cinéma. Il l’a raconté passionnément dans l’une de ses émissions : "Le cinéma, c’est comme le Moyen Âge". Il avait un ton mélancolique et romanesque pour conter la vie des grandes stars. Il est aussi l’image d’un dandy et d’un homme de culture. Mais il n’avait pas que des bons côtés. La face sombre de Frédéric Mitterrand, il l’avait raconté dans son livre "La mauvaise vie". Il y évoquait ses expériences de tourisme sexuel. Ce scandale le poursuivra le reste de sa vie. Cet homme s’est éteint jeudi à l’âge de 76 ans, après une existence consacrée au cinéma, à la culture et à l’histoire. Sa vie aura marqué, à travers les écrans, des générations de Français. TF1 | Reportage C. Bayle, A. Lenez, B. Chastagner