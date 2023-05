Fredonner, c'est bon pour la santé !

Il y a ceux qui s'en donnent à cœur joie et d'autres un peu plus timides. Selon ce passant, fredonner, c'est personnel. On ne fredonne pas en public, c'est intime normalement. Quoi qu'il en soit, chanter à mi-voix est bon pour la santé. Selon une étude, cela favorise la production d'endorphine dans le corps, les hormones du bonheur. Encore faut-il savoir ce que signifie fredonner. Selon cette passante, fredonner, c'est comme chantonner, mais sans les paroles. Mais il faut savoir deviner la chanson. Il est conseillé de fredonner partout, au moins cinq minutes par jour. C'est aussi utile pour bercer les nourrissons par exemple. Efficace pour passer une journée pleine de légèreté. TF1 | Reportage A. Cazabonne, J.V. Molinier