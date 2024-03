Frelons asiatiques : agir maintenant pour un été tranquille

À Orange (Vaucluse), ils sont une quarantaine à s’être rassemblés pour cette distribution de pièges. Le système est simple : un couvercle percé sur un pot rempli d’un appât bien particulier. Et dans l’assemblée, tout le monde a déjà eu affaire aux frelons asiatiques. Il faut agir vite. C’est en ce moment que l’insecte aux pattes noires et jaunes sort de son hibernation. Intervenir avant qu’un nid n’élise domicile dans votre jardin et nécessite l’intervention d’un professionnel facturé une centaine d’euros. En plus d’être dangereux pour l’homme, le prédateur est vorace : 70 insectes par jour et par frelon, à commencer par les abeilles de cet apiculteur, dans le Var. Au total, 200 ruches décimées par les frelons en une saison. "Les ruches sont assiégées par les frelons. C’est pour moi la pire année. On va sûrement tourner entre 30 et 40% de perte due aux frelons", explique Rémi Boulet. Cela fait vingt ans que l’espèce invasive est arrivée sur notre territoire. Depuis, personne ne parvient à s’en débarrasser. Dans le pays, certaines communes prennent en charge la destruction des nids de frelons. En cas de piqûre et d’allergie, une consultation en urgence est nécessaire. TF1 | Reportage E. Binet, F. Miara