Frelons asiatiques : c'est le moment de les piéger

Il est reconnaissable à sa robe noire et ses pattes jaunes. En Ardèche, la lutte contre le frelon asiatique est déjà lancée. Hervé en est convaincu, c'est dès maintenant au début du printemps qu'il faut agir. Le frelon asiatique est arrivé dans l'Hexagone il y a 20 ans dans le Sud-Ouest. Ce genre d'insecte, dangereux pour l'homme et mangeur d'abeilles, est en train de coloniser toute l'Europe. Pour éviter la prolifération, cette commune ardéchoise distribue gratuitement des pièges aux habitants volontaires. Une fois installés, ils seront inspectés tous les quinze jours. Un dispositif qui a permis de capturer 300 femelles fondatrices de nid l'an dernier. Partout dans la région Rhône-Alpes, les apiculteurs sont en première ligne. Des nids qui peuvent abriter 12 000 frelons. À cause d'eux, Didier et Thierry ont perdu la moitié de leurs abeilles l'an dernier. Cette année, ils ont opté pour ces nouveaux pièges étudiés pour capter uniquement les frelons et pas les autres insectes. TF1 | Reportage C. Blampain, J. Chaize