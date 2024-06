Frelons asiatiques : passez à l'attaque !

Un nouveau piège comme solution aux frelons asiatiques, tant redoutés. Cela fait 40 ans qu'Yves est apiculteur professionnel en Savoie. L'an passé, sur 400 colonies, 40 d'entre elles ont été détruites par l'insecte exotique. Comme lui, ils sont nombreux à être touchés par ce fléau. En Savoie, le groupement de défense sanitaire des abeilles décide d'agir, en installant 1100 pièges comme celui-ci. C'est grâce à des petits trous que les autres insectes peuvent s'échapper. Des pièges installés en mai pour diminuer les attaques dévastatrices des frelons en automne, au moment où les ruches deviennent leur seul garde-manger. L'objectif est de limiter l'expansion et le nombre de nids. À quelques kilomètres d'ici, Mickaël a perdu 20 ruches il y a deux ans : "Le principe, c'est de réduire la taille de l'entrée pour que le frelon ait plus de mal à venir s'attaquer, et à rentrer dans la ruche". Depuis son introduction dans l'Hexagone en 2004, le frelon asiatique a colonisé toute la France métropolitaine, mais il n'est pas le seul prédateur des abeilles. L'acarien parasite, le varroa, est aussi l'une de ses principales menaces. TF1 | Reportage E. Regaud, S. Thizy