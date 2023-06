Frelons, guêpes... comment se débarrasser des nids ?

Ne vous fiez pas à sa taille, pas plus grand qu’une orange. Ce nid de frelon asiatique est déjà dangereux, il faut le retirer. Pour 90 euros, la propriétaire de l’abri fait appel à ce désinsectiseur à temps car la reine avait déjà pondu. Une reproduction rapide encouragée par les fortes chaleurs, jusqu’à 6 000 insectes par nid en novembre. De quoi inquiéter les habitants du village. Autres insectes qui peuvent s’installer chez vous en ce moment, les abeilles en plein essaimage. Pas de danger, mais mieux vaut contacter un apiculteur pour retirer un essaim. S’il est accessible, un syndicat le fait et c’est gratuit. Mais la tâche n’est pas toujours évidente. En intérieur, sous le toit ou dans des coins exigus, pas toujours possible de récupérer une colonie. Pour les guêpes en revanche, certains préfèrent agir eux-mêmes avec une petite astuce : mettre des pièges dans le jardin. Car guêpes comme frelons, le risque c’est la piqûre. Elle peut être mortelle dans le cas des frelons asiatiques. Pour piéger les guêpes, il faut compter douze euros. TF1 | Reportage S. Petit, J.V Fournis, F. Guinle