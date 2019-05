Freycenet-la-Cuche : une soupe aux bouïnes en attendant les temps chauds

La bouïne, aussi appelée renouée bistorte, est une plante qui pousse en altitude, dans les coins humides. À Freycenet-la-Cuche, elle se cueille sur le plateau du mont Mézenc. Ce légume sauvage des montagnes y est utilisé pour faire une bonne soupe. Cuisinée avec des oignons, des pommes de terre et une pointe de crème fraîche, la bouïne est l'ingrédient idéal pour un parfait velouté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.