Froid dans le Var : moins sept degrés au réveil

Ressortez les gants, les manteaux et les bonnets. Après une première semaine d'avril quasi-estivale, le froid est de retour en Provence ce jeudi matin. En effet, ce n'est pas encore le temps de faire ce qu'il vous plaît avec les températures négatives au lever du jour. C'est comme une impression de paysage hivernal avec des cheminées qui se remettent à fumer. Sur le marché de La Roquebrussanne (Var), c'est une matinée tout emmitouflée. Chaussettes fourrées, doudounes, cache-nez... sont de sortie ce jeudi. Devant les étals, c'est un moment d'hésitation. Si la saison est aux fraises, aux tomates, aux asperges, certains optent plutôt pour des produits qui réchauffent. Les consommateurs rachètent des choux-fleurs, des poireaux, des courgettes et autres. "Avec le temps qui fait froid, on a besoin de la soupe", confie une cliente. Cependant, la parenthèse hivernale n'aura duré qu'un temps. Dès la fin de matinée, les températures grimpent à nouveau. C'est le retour du printemps et de la douceur provençale.