Les plats chauds du marché de Castillon-la-Bataille

Le marché du lundi à Castillon-la-Bataille, c'est une habitude pour les habitants du village. En revanche, ce qui l'est beaucoup moins, c'est le froid glacial ressenti ce matin autour des étals. Il faisait froid avec moins quatre degrés et la région n'est pas habituée. Ici, les vêtements d'hiver avaient peu servi jusqu'à lors, mais ce lundi, il vaut mieux être bien emmitouflé de la tête aux pieds. La meilleure chose à faire sans doute pour se réchauffer, c'est de penser à de bons petits plats d'hiver et se régaler durant ces prochains jours. Certains pensent au pot-au-feu, au bœuf bourguignon et à la blanquette de veau, des plats traditionnels de campagne. Dans le sud-ouest, certaines recettes de l'autre bout du pays rencontrent elles aussi un franc succès, à l'exemple de la choucroute. Protéger les fruits et légumes du froid devient indispensable pour les commerçants. Heureusement dès mardi, en Gironde, les températures matinales deviendront à nouveau positives.