Froid : des températures glaciales en Alsace

Entre vignobles et contreforts vosgiens, le village d'Ottrott (Bas-Rhin) semble avoir été engourdi par le froid. Et malgré des températures largement négatives, les habitants s'adaptent aux aléas du thermomètre, même si parfois il se montre un peu capricieux. Aucun dégel n'est prévu pour ce jeudi, mais pas de quoi ralentir le quotidien du village. Depuis mercredi, il est tombé une dizaine de centimètres de neige en Alsace. Et malgré l'effort matinal, on apprécie chaque jour à sa juste valeur. Un peu plus haut, juste au-dessus du village, la forêt s'est littéralement figée dans le froid. Un petit air d'Alaska sur les pentes vosgiennes. De quoi dépayser les visiteurs venus de loin. À 800 mètres d'altitude, l'bbaye du Mont Saint-Odile se laisse admirer dans la lumière hivernale spectaculaire. Pour prendre des forces face aux rigueurs du climat, le passage à la boulangerie du village est obligatoire. Les spécialités de saison ont du succès. À leur entrée, les clients affichent de francs sourires. Une bonne humeur hivernale communicative.