Neige à Huelgoat dans le Finistère

Même au bout de trois jours, les Bretons ne s'en lassent toujours pas. À Huelgoat comme ailleurs en Bretagne, les flocons blancs sont retombés ce jeudi matin et ont recouvert la neige restante. Un décor transformé aux airs de lacs suisses. "Cela faisait de nombreuses années qu'il n'y avait pas eu de neige et on est content. On aimerait bien que tous les hivers, il y ait un petit moment comme ça", se réjouit une habitante. Il fait -3° C ce matin. Tel le dernier des Mohicans, installé sur son trottoir, David apprécie le contraste entre sa cuisine antillaise et la météo polaire. "Ça métamorphose complètement le paysage et en même temps, ça donne un peu d'ambiance de Noël", dit-il. Terre de légende, Huelgoat est surtout connue pour sa forêt et son chaos de roches, aujourd'hui recouverts de blanc. De quoi émerveiller les joggers ! "La roche, l'eau à côté, les sapins recouverts de neige... on ne voit pas cela tous les jours", révèle l'un d'eux. Les températures resteront très basses ce jeudi en Bretagne. Des pluies verglaçantes ont déjà commencé à remplacer les flocons.