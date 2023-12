Froid et neige : le Nord et la Normandie grelottent

Ils n'étaient pas frileux les pères Noëls ce matin sur la plage de Dunkerque, même si par moins d'eux, gants et bonnets étaient obligatoires pour ce jogging matinal. Après une nuit glaciale, les flocons ont envahi les plages des Hauts-de-France, comme à Fort-Mahon (Somme). Transformer les paysages du Nord en carte postale et offrir un joli terrain de jeux aux cyclistes du Touquet (Pas-de-Calais). Des températures négatives et les premières averses de neige ont ravi les habitués sur un marché de collier près de Lille (Nord), et cela fait le bonheur des enfants. "On a fait tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien, pour que les gens oublient le froid. On leur donne des bonnes choses à manger et à goûter, et ils sont contents", affirme un commerçant. Et même si la neige ne devrait pas tenir, prudence sur la route, ne regardez pas trop les paysages. Des pluies verglaçantes sont annoncées jusqu'à la fin de la journée. TF1 | Reportage M. Dupont, M. Debut, B. Agirbas