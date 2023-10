Froid et pluie : l'automne est bien là !

Le mois d'octobre en Alsace accepterait-il enfin de jouer son rôle. Le thermomètre a affiché sept degrés ce lundi matin. L'une des températures les plus basses dans l'Hexagone. Pour les Alsaciens, il était temps. "C'est normal. On ne va pas s'étonner qu'il fasse froid en fin octobre quand même", lance une femme. Jusqu'ici, ce début d'automne est plutôt clément dans la région. Mais depuis aujourd'hui sur ce marché, les légumes de l'hiver s'invitent dans le panier de Brigitte. "Pommes de terre, choux, poireaux". Avoir bien chaud, il faut aussi de bons vêtements. Dans la région, ce boulanger aussi superpose les vestes. Mais il a un autre allié. "Quand j'ouvre, ça dégage une chaleur. Ça me suffit largement pour faire monter la température", rapporte-t-il. Un froid que ressent également Robert dans son appartement. Chaque jour, il scrute la météo de près. Il devrait faire plus chaud que les automnes précédents en Alsace. Certains irréductibles l'ont déjà intégrée. TF1 | Reportage K. Yousfi, J. Pasquier