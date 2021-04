Froid : les conseils pour protéger son jardin

Après une semaine de froid, le cerisier de Jean-Marc Gourbillon a souffert : les bourgeons ont noirci. Seules les plantations les plus résistantes au gel, comme les fraisiers ou les framboisiers, sont en terre. Quant aux premières salades, une fois repiquées, il faut les arroser et surtout les couvrir pour les protéger des températures négatives. En Touraine, dans les jardins familiaux, chacun s'adapte aux gelées du mois d'avril. Des tunnels sont installés et fermés toute la nuit pour abriter les pommes de terre ou les premières salades, déjà prêtes pour la récolte. Cela leur permet de pousser plus vite sous le plastique selon Maurice Beun. Et pour ses fleurs, ce dernier a une méthode infaillible : la culture sous châssis. Pour la plantation des tomates, il faut patienter. Les premiers plants sont arrivés, mais chacun va les garder à l'abri du froid. Exceptées pour quelques variétés précoces, mieux vaut mettre les tomates en pleine terre au mois de mai, quand les fameux saints de glace seront passés.