Froid : les habitants du Pas-de-Calais face à des températures glaciales

Ce mardi matin, le souffle polaire a emprisonné les rues et les champs du Mont-Saint-Éloi (Pas-de-Calais) d'un froid glacial. Même promener son chien devient une épreuve. Et avoir oublié de remettre la capote de sa voiture semble être une erreur. La température ressentie peut être de -10° C, encore loin des grands froids canadiens. Cela n'empêche d'ailleurs pas les enfants d'aller à l'école, bien couverts comme les institutrices d'ailleurs. "On met plusieurs couches et encore, on n'a pas mis les collants en dessous des pantalons", confie l'une d'elles. Mais il y a ceux qui, en raison du froid, ont été mis au chômage technique contraint et forcé. Ceux qui continuent de travailler, eux, sont bien équipés : grenouillère, gants d'hiver, bonnet... D'après un travailleur, il est important de ne pas s'arrêter. "Il faut toujours rester en mouvement sinon après, c'est compliqué pour redémarrer", explique-t-il. Il va faire très froid toute la semaine dans le Pas-de-Calais et dans le Nord. Les températures ne remonteront pas au-dessus de zéro. La chapka sera donc de rigueur pour ne pas attraper froid.