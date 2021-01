On grelotte dans le Cantal

A Saint-Flour (Cantal), le thermomètre affiche moins sept degrés ce matin. Dehors, l'air est pour le moins vivifiant. Dans les rues, le bonnet était donc pratiquement sur toutes les têtes avec une seule règle pour les petits comme pour les grands : être bien emmitouflé. "Comme l'oignon, il faut en mettre des couches et des couches", affirme un passant. Certains pensent déjà à un bel été. Sur le réseau secondaire, à une poignée de kilomètres de Saint-Flour, il fait encore moins six degrés à 10 heures du matin. Les agents du département multiplient les aller-retours pour déneiger les accès les plus à l'écart. De son côté, Isabelle la postière redouble de prudence. Avec les bras chargés de colis et de courriers, inutile de vouloir aller trop vite sur les trottoirs verglacés. Son astuce, c'est de mettre des crampons par sécurité. Pour les retraités, la consigne est de rester bien au chaud et d'écourter au maximum les sorties. Du froid, il y en aura encore et toujours puisque de nouvelles chutes de neige sont attendues dans le Cantal dès la fin de cette semaine.