Froid : on se couvre dans les Deux-Sèvres

Le jour se lève sur la campagne des Deux-Sèvres, on se couvre chaudement. "Hier on avait froid du coup on a ressorti les gros blousons", raconte une passante. Il fait un petit degré, mais avec le vent, le ressenti est autour de moins quatre degrés. Sur la terrasse du café-théâtre, Patricia est bien seule à braver ces températures. "On s'habitue au froid", dit-elle. Quoi de mieux pour se réchauffer que de penser au repas. Ici, c'est la saison parfaite du chou farci. "C'est bien chaud, ça réchauffe le corps et puis c'est impeccable", explique Xavier Gelin, primeur. Le froid n'arrêtera pas non plus Yannick Ayrault et son fils Baptiste, leurs vaches profitent des derniers instants au soleil. Elles aussi ont droit aux vitamines. "C'est un équilibre de la ration, on leur met du foin et c'est surtout pour apporter de la matière azotée et de l'énergie pour qu'elles gagnent de la force", nous apprend Baptiste. TF1 | Reportage M. Monnier, X. Baumel