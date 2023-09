Fromager : les secrets du champion du monde

C'est un titre dont il rêvait depuis des années. Une récompense pour Vincent Philippe et Solène Beyssac qui l'a entraîné. Retour sur sept heures d'épreuves et sur la réalisation d'un plateau de fromages d'exception pour devenir le meilleur fromager du monde. La veille du concours, aux halles de Tours (Indre-et-Loire), les seize candidats de treize pays différents ont deux heures pour faire leurs courses. Ils doivent trouver tous les ingrédients qui pourront accompagner les fromages. Rien n'est laissé au hasard, Vincent prépare ce concours depuis des mois. Au Mondial du Fromage, tous les deux ans, le titre est remis en jeu. Les concurrents sont évalués sur leur technique et leur créativité. Accorder un fromage avec une tête de moine et du chocolat, Vincent a choisi de se démarquer. Présentation raffinée, gestion du temps, les entraînements en amont portent leurs fruits. Par exemple, pour agrémenter un camembert avec du mascarpone pain grillé. Le Français participe à des concours depuis cinq ans. Il les aborde comme un sportif de haut-niveau. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély