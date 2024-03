Fromagerie : le bon goût de la reprise !

Manon et Valentin sont des clients heureux. Depuis un mois, ils savent que leur fromagerie ne fermera pas, il vont pouvoir continuer à acheter de la tomme ou de l’emmental fabriqués sur place. Dans le petit village de Isches (Vosges), ce sont désormais Patrick et Ludivine qui se lèvent à 5h chaque matin pour réceptionner 2 500 litres de lait. Patrick était salarié d'une fromagerie industrielle, mais il rêvait de produire ses propres fromages. Ils ont fini par convaincre une banque en gardant même l'ouvrier fromager présent ici depuis dix ans. Ludivine, l'ancienne fromagère est soulagée, elle y a mis toute son énergie depuis quinze ans : "la fromagerie, elle date de 1929, donc c'est quand même une fromagerie pas toute jeune, mais qui perdure dans les années ; ça aurait été dommage qu'il n'y ait personne ; on s'est dit que c'est peut-être une bonne solution, donc on a fait la proposition sur SOS Villages". Pour que la reprise soit une réussite, Ludivine accompagne les nouveaux fromagers en production, mais aussi sur les marchés, même si Aline est déjà à l'aise dans ce domaine. Les clients du marché de Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne) sont aussi très heureux de garder leur fromager. L'histoire presque centenaire de la fromagerie de Isches se poursuit donc, en partie, grâce à SOS Villages. TF1 | Reportage V. Dietsch, A. Crunchant