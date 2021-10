Fromages : le camembert détrôné par la mozzarella

C'est comme un match France-Italie où le ballon serait un fromage. À gauche, le camembert jouerait à domicile et à droite, la mozzarella viendrait prétendre au titre de fromage préféré des Français. Au final, c'est cette dernière qui gagne. "Le camembert fait partie intégrante de notre vie de tous les jours", "Quand nos familles viennent, elles repartent avec du camembert", confient des dames. La mozzarella a donc renvoyé le camembert aux vestiaires. Ce fromage italien marque une progression de plus de 5% chaque année dans l'Hexagone et un pic de plus de 20% en 2020, année du Covid, où l'on a consommé plus de pizzas. Mais là où elle revêt son maillot de vainqueur, c'est sur son talent à jouer sur tous les terrains. "On peut la mettre dans la lasagne et les plats en gratin. Ça fait toujours un peu plus crémeux. Après, ça reste vraiment un classique sur une assiette", explique Julie. Mais ne désespérons pas, le camembert en a encore sous le crampon. De Normandie ou d'ailleurs, il sait s'adapter à l'assiette et les Français sont loin de l'oublier. Que l'équipe camembert se rassure donc, le cœur des Français, en bon arbitre de terrain, sifflera bien les prolongations pour ce célèbre fromage national.