Fronde contre le stationnement payant sur le littoral de Bidart

Une petite révolution se prépare à Bidart, . En effet, à partir du 15 juin prochain, les parkings de toutes les plages deviendront payants jusqu'au 15 septembre. "On n'est pas content en tant que résident, on se sent chassé de toute part", s'indigne une habitante. Du côté des vacanciers, les réactions sont mitigées: "il faut laisser la place pour ceux qui ont du mal à marcher", "pour des gens comme nous qui n'ont pas les moyens, on se trouve vraiment lésé". Et pour un restaurant en bord de mer, il est difficile d'anticiper les conséquences. L'été, cette commune de 8 000 habitants accueille 300 000 visiteurs en seulement deux mois. Pour le maire, il n'y avait pas d'autres solutions que de rendre ces places de parking payantes. Le stationnement coûtera un euro de l'heure et sera limité à six heures. Cela a été mis en place pour lutter contre les véhicules qui restent stationner pendant plusieurs jours. Pour se rendre à la plage, il y a toujours le vélo avec des stationnements surveillés dès cet été, et une navette gratuite qui sillonnera la commune tous les jours dès le premier juillet. TF1 | Reportage V. David, C. Dupoizat