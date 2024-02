Fronde des médecins : ils augmentent le prix de la consultation

Depuis six mois, comme une cinquantaine de médecins du Morbihan, le docteur Xavier François augmente parfois le tarif de la consultation fixée à 26,50 euros par la Sécurité sociale. Les patients sont informés dès la salle d'attente qu'ils devront payer de leur poche trois à quinze euros supplémentaires, ils ne semblent pas choqués. Cette pratique est à la limite de la légalité, c'est surtout un acte de contestation en pleine période de négociations entre les syndicats des médecins et l'Assurance-maladie. L'Assurance-maladie propose de revaloriser la consultation de 26,50 euros à 30 euros moyennant des contre-parties, comme prendre plus de patients ou limiter les arrêts-maladies. Un système dont le docteur Michel Lemariey-Barraud ne veut plus, il s'est donc déconventionné. Sa consultation coûte 50 euros, ce qui lui permet de prendre moins de patients. Des consultations plus longues, mais qui ne sont plus remboursées. Au total, 80 généralistes se sont déconventionné l'an dernier. Une minorité, mais plusieurs centaines d'autres envisagent de sauter le pas. TF1 | Reportage C. Bayle, J. Berville, J. Jeunemaître