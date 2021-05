Front intérieur : le point sur la situation à Tel Aviv, en Israël

Ce vendredi, Laurent Hauben est à Tel Aviv en Israël pour nous décrire la situation sur place. Selon lui, l'expression guerre civile et la question de deuxième front y circulent beaucoup. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Le front intérieur, ce sont les localités mixtes où cohabitent des populations juives et arabes. C'est notamment le cas de Jaffa, un quartier de Tel Aviv. Dans celui-ci, ces deux populations vivent ensemble depuis des années, parfois dans la douleur. Ce qui s'est passé jeudi est particulièrement grave et inquiétant. Un militaire est rentré chez lui et a fait des courses dans une boulangerie. Mais il a été attaqué violemment. Gravement blessé, l'homme est actuellement à l'hôpital. Les autorités israéliennes s'inquiètent de ce genre d'événement qui se multiplie un peu partout dans les villes mixtes. Elles craignent le front intérieur.