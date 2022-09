Frontaliers, la ruée sur les supermarchés français

Ce vendredi matin, beaucoup de monde circulent dans les rayons d'un supermarché français. Quand on tend l'oreille, on entend l'accent belge. Une dame vient effectivement de Bruxelles. Elle a fait 100 kilomètres pour faire ses courses. L'ironie de l'histoire : elle trouve de l'eau belge moins chère dans l'Hexagone qu'en Belgique. La bouteille coûte en moyenne dix centimes moins chers. L'explication, c'est l'inflation. Elle frôle les 10% en territoire belge et la TVA y est plus lourde. L'eau, c'est ce que les Belges achètent le plus dans le supermarché français. La différence est impressionnante. Résultat : les rayons des supermarchés à la frontière en Belgique sont vides ou presque. Il y a très peu de monde ce vendredi matin. Sur le parking d'un hypermarché français Auchan à Leers (Nord), les plaques belges se multiplient. Le phénomène est très fort. C'est ce que constate le directeur François Ducrocq. En Belgique, le gouvernement s'inquiète de la fragilité financière des supermarchés frontaliers, si les Belges continuent aussi nombreux à venir faire leurs courses dans l'Hexagone. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Chartier