Fruité noir : le retour de l'huile d'olive à l'ancienne

Sous le soleil des Alpilles (Bouches-du-Rhône), l'heure de la récolte a sonné depuis quelques semaines déjà dans les vergers, un moment crucial dans la vallée des Baux-de-Provence. C'est là que joue toute l'année les producteurs d'huile d'olive. Et même s'il y a moins de fruits sur les arbres, cela présage un excellent millésime 2022. Arrivées au moulin, les olives vont être séparées en deux catégories, celles qui seront pressées très rapidement et qui vont donner ce que l'on appelle le fruité vert et celles qui vont partir pour une maturation pendant quelques jours afin d'en extraire le fruité noir. Une particularité de la région. La maturation se déroule dans des containers qui vont être un peu chauffés pour maîtriser au mieux le processus. Il faut vite charger et patienter cinq ou six jours en général le temps que la magie opère. Le container voisin peut enfin être ouvert. On est loin de la fermentation mal maîtrisée des anciens qui souvent produisaient des odeurs désagréables de sueurs ou d'œuf pourri. De quoi donner à l'huile qui en découle des arômes de champignon, de truffes ou encore de cacao TF1 | Reportage M. Perrot, T. Lecercle, S. Fargeot